Die Growling Creatures präsentieren: "Nest Destroyer" (Kuckuck / Raubwürger / Laubfrosch) "Furry Inferno" (Feldhase / Luchs / Fischotter) und "Small Number of the Beast" (Wisent / Kegelrobbe)

Was haben Wisent, Laubfrosch, Kegelrobbe, Feldhase, Luchs, Kuckuck und Raubwürger gemeinsam? Sie alle leben in Deutschland und gelten als stark bedrohte Tierarten. Gemeinsam werden sie laut und machen als Newcomer des Jahres auf sich sowie den Schutz bedrohter Tierarten aufmerksam: Die Growling Creatures – eine Band mit echtem Purpose – und ihre erste eigene Metal-EP sind geboren.

Einer der bekanntesten Amphibien-Arten Europas reicht ihr Ruhm nicht aus: Die Rede ist vom Laubfrosch. Der blattgrüne Frosch steht nicht nur in der Bandaufstellung der Growling Creatures, sondern auch auf der roten Liste der gefährdeten Tierarten in Deutschland und gilt gemäß des Bundesnaturschutzgesetzes als „streng geschützt“. Der nur rund drei bis fünf Zentimeter große Laubfrosch verliert durch stete Umweltveränderung und versiegelte Flächen zunehmend seinen Lebensraum. Er weiß, dass es vielen anderen Tierarten genauso geht und deswegen erhebt er gemeinsam mit seinen Bandkollegen seine Stimme, um für die Bedrohung vieler Tierarten Aufmerksamkeit zu schaffen. Und Lautstärke liegt ihm im Blut: Dank der Schallblase an seiner Kehle bringt das Männchen es auf rund 90 Dezibel und macht damit sogar Lkws Konkurrenz.